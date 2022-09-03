İstanbul Polisi; son üç günde Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece İlçeleri'nde peş peşe seri "Göçmen Kaçakçılığı" operasyonları düzenledi. Yasa dışı yollardan "Avrupa Ülkeleri'ne götürülme" vaadiyle 3'er bin dolar ödeme alınan kaçak göçmenlerin saklanmak üzere yerleştirildikleri "Şok Evi" olarak adlandırılan 12 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 42'si Fas, 70'i Suriye, 4'ü Afganistan, 3'ü Cezayir ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplamda 120 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. 12 adres de mühürlendi. Adreslerin sahibi olan toplamda altı kişiye 308 bin 880 lira ceza kesildi ve haklarında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan yasal işlem yapıldı. Söz konusu kişilere kaçak göçmen başına iki bin 574 lira para cezası kesildiği ifade edildi. Gözaltına alınan kaçak göçmenler ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak göçmen başına ceza yediler! 6 kişiye 308 bin 880 lira ceza… | Video