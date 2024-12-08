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Giriş Tarihi: 9.12.2024

Kaçak göçmen botu battı: 5 kişi kayıp

İzmir’de yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerinegitmek isteyen 30 göçmenin bulunduğu bot battı. 25 düzensiz göçmen kurtarılıdı. Kayıp 5 göçmen için arama çalışması başlatıldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kaçak göçmen botu battı: 5 kişi kayıp
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen 30 göçmenin bulunduğu bot battı. 25 düzensiz göçmen kurtarılırken, kayıp 5 göçmeni arama kurtarma çalışması sürüyor. Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot 6 Aralık'ta battı. 25 düzensiz göçmenin kurtarılırken, 5 kişi aranıyor.




Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık'ta Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun su alması nedeniyle yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi. Bölgeye giden ekip tarafından 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılanlardan, 5 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik Botu da sevk edildi. Kayıp olduğu değerlendirilen kişilerin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaçak göçmen botu battı: 5 kişi kayıp
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