Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon: 170 göçmen sınır dışı edildi

Güvenlik güçlerince, Türkiye'ye başta Afganistan ve Pakistan olmak üzere orta doğu ülkelerinden yasadışı yollarla giren düzensiz göçmenlerle irtibat kurarak göçmenlerin doğu illerinden Diyarbakır'a sevkini sağlayan ve haksız kazanç elde eden organizatörlere yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 aylık süren çalışmaları sonucu, söz konusu organizatörlerin karayolları üzerinde daha önceden belirlemiş oldukları noktalardan düzensiz göçmenleri alarak kontrol noktaları bulunmayan güzergâhlardan Diyarbakır'a sevk ettikleri tespit edildi.

Kaçak göçmenleri Diyarbakır'da bir müddet konaklatarak batıdaki büyükşehirlere taşınmasını sağladıkları tespit edilen organizatörlerin yakalanması amacıyla polis operasyon yaptı. Operasyonlarda, yakalanan 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi. Kçak göçmenlerin sevkini sağlayan 18 kişiden 7'si ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişinin ifade işlemleri ise, emniyette devam ediyor.