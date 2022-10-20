Haberler Yaşam Haberleri Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon: 170 göçmen sınır dışı edildi
Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:26 Son Güncelleme: 20.10.2022 11:33

Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon: 170 göçmen sınır dışı edildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kontrol noktaları bulunmayan güzergâhlardan kaçak göçmenlerin sevkini sağlayan 18 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 7 kişi tutuklanırken, 170 kaçak göçmen ise geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon: 170 göçmen sınır dışı edildi

Güvenlik güçlerince, Türkiye'ye başta Afganistan ve Pakistan olmak üzere orta doğu ülkelerinden yasadışı yollarla giren düzensiz göçmenlerle irtibat kurarak göçmenlerin doğu illerinden Diyarbakır'a sevkini sağlayan ve haksız kazanç elde eden organizatörlere yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 aylık süren çalışmaları sonucu, söz konusu organizatörlerin karayolları üzerinde daha önceden belirlemiş oldukları noktalardan düzensiz göçmenleri alarak kontrol noktaları bulunmayan güzergâhlardan Diyarbakır'a sevk ettikleri tespit edildi.

Kaçak göçmenleri Diyarbakır'da bir müddet konaklatarak batıdaki büyükşehirlere taşınmasını sağladıkları tespit edilen organizatörlerin yakalanması amacıyla polis operasyon yaptı. Operasyonlarda, yakalanan 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi. Kçak göçmenlerin sevkini sağlayan 18 kişiden 7'si ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişinin ifade işlemleri ise, emniyette devam ediyor.

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Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon: 170 göçmen sınır dışı edildi
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