Kaçak göçmenler sınır dışı edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 10 kişiyi yakaladı. Polis, göçmen kaçakçılığıyla ilgili şüpheli 39 yaşındaki Halil F.'yi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen Halil F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.