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Giriş Tarihi: 6.11.2021 03:46

Kaçak göçmenleri çalıştırıyordu! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

ABBAS ÇAKAR
Kaçak göçmenleri çalıştırıyordu! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kartepe İlçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 12 kaçak göçmen yakalandı. Çalışma izni olmadığı halde kaçak göçmenleri çalıştıran iş yeri sahibi, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kartepe ilçesinde bir iş yerinde yurda kaçak yollar ile girmiş ve çalışma izin belgesi olmayan kişilerin çalıştırıldığı yönünde bilgilere ulaştı. Bahse konu iş yerine düzenlenen operasyonda, 12 düzensiz göçmen yakalanırken, onları iş yerinde çalıştıran A.K gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı suçu ile adli mercilere sevk edilen iş yeri sahibi A.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kaçak göçmenleri çalıştırıyordu! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
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