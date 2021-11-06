Kaçak göçmenleri çalıştırıyordu! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kartepe
ilçesinde bir iş yerinde yurda kaçak yollar ile girmiş ve çalışma izin belgesi olmayan kişilerin çalıştırıldığı yönünde bilgilere ulaştı. Bahse konu iş yerine düzenlenen operasyonda, 12 düzensiz göçmen yakalanırken, onları iş yerinde çalıştıran A.K gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı suçu ile adli mercilere sevk edilen iş yeri sahibi A.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.