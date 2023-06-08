Kaçak göçmenleri taşırken yakalandılar

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmenlerin sevkinin sağlandığı bir araca operasyon düzenledi. Yedi kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Araç sürücüsü ve kaçak göçmenlere rehberlik eden A.İ. ve N.N. isimli iki göçmen kaçakçısı da yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin yurt dışına kaçak yollarla çıkmak için iki göçmen kaçakçısı ile beş bin 500 euro karşılığında anlaştıkları tespit edildi. İki göçmen kaçakçısına toplamda 40 bin 180 lira idari para cezası kesildi. A.İ. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. N.N. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.