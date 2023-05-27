Haberler Yaşam Haberleri Kaçak göçmenlerle suçüstü yakalandılar
Giriş Tarihi: 27.5.2023 10:11

Kaçak göçmenlerle suçüstü yakalandılar

İstanbul’da düzenlenen operasyonda iki göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı. 15 kaçak göçmen sınır dışı edildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Kaçak göçmenlerle suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; içerisinde düzensiz kaçak göçmenler bulunan bir aracı Büyükçekmece İlçesi'nde durdurdu. Araçtaki 15 kaçak göçmen, araç şoförü göçmen kaçakçısı O.Y. ve göçmen kaçakçısı organizatör M.B. gözaltına alındı. Yapılan tespitlerde kaçak göçmenlerin ülkemize kaçak yollardan giriş yaptıkları ve göçmen kaçakçıları ile Avrupa ülkelerine gitmek için üç bin euroya anlaştıkları belirlendi. Kaçak göçmenler sınır dışı edildi. İki göçmen kaçakçısına 86 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Suçta kullanılan bir minibüse ve araçta bulunan 18 uyku tulumu ile bir seyyar merdivene el konuldu. İki göçmen kaçakçısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de parti içi muhalefet kazan kaldırıyor! Muharrem İnce hamlesi
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Son dakika: Petrol ve doğalgazda yeni müjde sinyali! Başkan Erdoğan ‘Yakın’ diyerek duyurdu
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs çağrısı: Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa
Heyecanlandıran açıklama geldi: Gabar'dan yeni müjde! Petrol fışkırıyor: Mevcutların 10 katı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Yeni konut hamlesi! Destek paketleri geliyor
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Pazarcıyla kavga ediyor, böyle idarecilik olmaz
ODTÜ'de LGBT bayrakları ile Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü...
SON DAKİKA | Canan Kaftancıoğlu'nun o itirafı gündem oldu: Sığınmacıları göndermeyeceğiz! İşte CHP'nin 'oy' uğruna göz boyama siyaseti...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak göçmenlerle suçüstü yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA