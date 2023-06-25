Haberler Yaşam Haberleri Kaçak göçmenlerle yakalandı! 80 bin lira ceza yedi ve tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.6.2023 10:28 Son Güncelleme: 25.6.2023 11:10

Kaçak göçmenlerle yakalandı! 80 bin lira ceza yedi ve tutuklandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 14 düzensiz kaçak göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı. 80 bin 360 lira idari para cezası kesilen göçmen kaçakçısı tutuklandı. Düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı edildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Kaçak göçmenlerle yakalandı! 80 bin lira ceza yedi ve tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'dan sınır illerine yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin sevkinin sağlandığı bir aracı tespit etti. Araç Esenyurt İlçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde durduruldu ve içerisinde 14 kaçak göçmen bulundu. Araç şoförü göçmen kaçakçısı O.G. gözaltına alındı. Araç içerisinde 10 adet uyku tulumu bulundu. O.G.'ye 80 bin 360 lira idari para cezası kesildi ve O.G. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Düzensiz kaçak göçmenler ise sınır dışı edildi.

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Kaçak göçmenlerle yakalandı! 80 bin lira ceza yedi ve tutuklandı
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