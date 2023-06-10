Kaçak göçmenlerle yakalandılar… 3 ev sahibine 212 bin lira ceza kesildi…

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; konutlarını düzensiz kaçak göçmenlere kiralayan ve kaçak göçmenleri ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Zeytinburnu'nda kaçak göçmenlerin barındırıldığı yedi farklı adrese baskın yapıldı. Koğuş şeklinde ranza sistemlerinin kurulduğu adreslerde farklı uyruklarda 37 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. S.K., S.A. ve İ.U. isimli üç kişinin kaçak göçmenleri söz konusu adreslerde barındırdıkları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Üç adres sahibi de gözaltına alındı ve kaçak göçmen başına beş bin 740 liradan olmak üzere toplamda 212 bin 380 lira idari para cezası kesildi.