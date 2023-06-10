Haberler Yaşam Haberleri Kaçak göçmenlerle yakalandılar… 3 ev sahibine 212 bin lira ceza kesildi…
Giriş Tarihi: 10.6.2023 10:17 Son Güncelleme: 10.6.2023 11:33

Kaçak göçmenlerle yakalandılar… 3 ev sahibine 212 bin lira ceza kesildi…

İstanbul’da yedi adreste 37 kaçak göçmen bulundu. Kaçak göçmenleri adreslerinde barındıran 3 kişi gözaltına alındı. 3 ev sahibine 212 bin 380 lira idari para cezası kesildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Kaçak göçmenlerle yakalandılar… 3 ev sahibine 212 bin lira ceza kesildi…

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; konutlarını düzensiz kaçak göçmenlere kiralayan ve kaçak göçmenleri ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Zeytinburnu'nda kaçak göçmenlerin barındırıldığı yedi farklı adrese baskın yapıldı. Koğuş şeklinde ranza sistemlerinin kurulduğu adreslerde farklı uyruklarda 37 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. S.K., S.A. ve İ.U. isimli üç kişinin kaçak göçmenleri söz konusu adreslerde barındırdıkları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Üç adres sahibi de gözaltına alındı ve kaçak göçmen başına beş bin 740 liradan olmak üzere toplamda 212 bin 380 lira idari para cezası kesildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rica ediyorum Habertürk’ün içişlerine beni karıştırmayın
Kemal Kılıçdaroğlu: Ağır yenilgi almadık, anketler kazanacağımızı söylüyordu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' yanıtı!
Muhterem için değmezdi ama yazdım
CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı
ODTÜ'deki LGBT terörüne polis müdahalesi: 5 gözaltı
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 şehit!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP’de ‘pişmanlık’ hesaplaşması
İYİ Parti'li Uğur Poyraz'dan parti içine manifesto: "Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak göçmenlerle yakalandılar… 3 ev sahibine 212 bin lira ceza kesildi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA