Kaçak heykeli satın alan koleksiyonere tutuklama emri

Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan 2000 yıllık İmparator heykelini satın alan koleksiyoner Aaron Mendelsohn (74) hakkında New York'ta tutuklama emri çıkarıldı. Manhattan Bölge Savcılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca elde edilen ve savcılık tarafından sunulan deliller sonrasında mahkeme, Mendelsohn'un İmparator heykelinin Türkiye'den kaçırıldığını bilmesine rağmen satın aldığı gerekçesiyle hakkında tutuklama emri çıkardı. Yargılama sonunda heykelin Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Türkiye ve Manhattan Bölge Savcılığı işbirliği sayesinde soruşturmalar ve toplanan deliller sonucu bugüne kadar 5 İmparator heykelinin Türkiye'ye iadesi sağlandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Kaçakçıyı yıldırmak istiyorsanız, alıcıyı yıldırmanız gerekiyor. Bütün çalışmalarımız bunun sonuçlarını veriyor" dedi.