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Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:38 Son Güncelleme: 24.12.2021 15:56

Kaçak içki ve sigara baskını

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Kaçak içki ve sigara baskını

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Göynük İlçesinde bir adreste yapılan aramada çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Yeni yıla sayılı günler kala, ülke genelinde kaçak içki ve sigara üreten kişi veya kişilerin sayıları da artamaya başladı. Öte yandan kaçak olarak üretilen içkileri kullanan vatandaşların da ölüm sayılarında artış gözlendi.

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Göynük ilçesinde ki bir adrese yapılan baskında, 100 litre kaçak şarap, 6 litre kaçak rakı, 13 adet kaçak içki yapımında kullanılan damıtma aparatı ve bin 570 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirilmiş olup 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri; "Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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Kaçak içki ve sigara baskını
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