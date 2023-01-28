Kaçak ’insan saçları’ gümrüğe takıldı

Katar'ın başkenti Doha'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen üç yolcudan şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri, yolcuların valizlerini x-ray taramasından geçirdi.

Görüntülerde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine söz konusu valizler fiziki kontrole tabi tutun ekipler, yaptıkları aramada valizlerde toplam 54 kilogram ağırlığında ve 262 bağ şeklinde doğal insan saçı ele geçirildi. Yakalanan saçların yaklaşık 800 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi. Yakalanan kaçak saçlara el konulurken, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı