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Giriş Tarihi: 28.1.2023 13:19

Kaçak 'insan saçları' gümrüğe takıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 4 valiz dolusu piyasa değeri 800 bin TL olan gerçek insan saçı ele geçirildi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Kaçak ’insan saçları’ gümrüğe takıldı

Katar'ın başkenti Doha'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen üç yolcudan şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri, yolcuların valizlerini x-ray taramasından geçirdi.

Görüntülerde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine söz konusu valizler fiziki kontrole tabi tutun ekipler, yaptıkları aramada valizlerde toplam 54 kilogram ağırlığında ve 262 bağ şeklinde doğal insan saçı ele geçirildi. Yakalanan saçların yaklaşık 800 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi. Yakalanan kaçak saçlara el konulurken, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

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Kaçak 'insan saçları' gümrüğe takıldı
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