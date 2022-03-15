Kaçak kazı yapan profesör hakkında idari işlem

10 Mart'ta Bolvadin ilçesi Şıhlar Mahallesi'nde bulunan eski mezarlıkta meydana gelen olayda, aralarında AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Mevlüt Güllü'nün de bulunduğu 4 kişi, define bulmak amacıyla kazma ve küreklerle kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"AKADEMİSYENLİĞİN ONUR VE VAKARINA YAKIŞMADI"

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yayınlanan haberlerin üniversite yönetimi tarafından ihbar kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan bu menfi olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatmıştır. Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ve bu süreçte yapmış olduğu olumlu çalışmalarla adını duyuran üniversitemizin, tasvip edilemeyecek biçimde isminin medyada yer almış olması, büyük bir aile olan kurumumuzun her bir ferdini derinden üzmüştür. Üniversite yönetimi olarak, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan, kurum prestijini sarsan davranışlara asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

NE KARAR ÇIKACAK?

Prof. Dr. Mevlüt Güllü hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan idari işlemle ilgili, tayin edilen bir görevli tarafından rapor hazırlanacak. Bu raporun içeriğine göre Prof. Dr. Güllü'ye "görevden uzaklaştırma, kınama, maaş kesintisi ve uyarı" gibi cezalar verilebilecek.