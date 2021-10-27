Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Silifke ilçesi Yeğenli Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla 2'nci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kazı yapıldığını belirledi.

Bölgede araştırma yapan ekipler, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, ele geçirilen antik döneme ait 6 taş eser ise incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.