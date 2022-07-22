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Giriş Tarihi: 22.7.2022 14:50 Son Güncelleme: 22.7.2022 15:34

Kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak’ın Kilimli İlçesine bağlı Damarlı bölgesinde faaliyet gösteren bir kaçak kömür madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta Kilimli İlçesine bağlı Damarlı Mahallesinde kaçak olarak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.

Meydana gelen göçük sonrasında maden işçisi Satılmış Camlı göçükte mahsur kalırken, olay yerine TTK tahlisiye ekipleri, AFAD ve 112 Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan Satılmış Çamlı isimli maden işçisi TTK Tahlisiye ekipleri tarafından çıkartılırken, işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden maden işçisinin cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan kaçak maden ocağında hayatını kaybeden Satılmış Çamlı'nın Karabük iline bağlı Yenice ilçesi Nodullar köyü nüfusuna kayıtlı bulunduğu evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesi yarın köyünde toprağa verileceği Kilimli İlçesine bağlı Üçyol mevkiinde oturduğu alınan bilgiler arasında yer aldı.

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Kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü
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