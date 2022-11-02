Kaçak maden sanıklarına şok

Zonguldak'ta 2013'te kaçak olduğu gerekçesiyle kapatılan ancak 2014'te Rafet ve Selahattin adlı 2 kardeş tarafından kaçak olarak yeniden faaliyete sokulan maden ocağında 14 Mayıs 2014'te göçük meydana gelmiş ve Mehmet Aygün hayatını kaybetmişti. Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesi, olayla ilgili yargılanan kardeşlerden birine 3 yıl 4 ay, diğerine ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, cezada artırım yapılması gerekirken alt sınırdan hüküm kurulmasının 'eksik ceza tayini'ne yol açtığına hükmederek mahkemenin kararını bozdu. Daire, eylemin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde hakkaniyete uygun olarak alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi gerektiğine karar verdi.