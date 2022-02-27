Kaçak madende facia

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağında önceki gece göçük meydana geldi. Göçüğün altında 2 kişinin kaldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu Ümit Kurt'un (41) cansız bedenine ulaşıldı. Göçükte kalan Kadir Ulma'nın cansız bedeni de 6.5 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Ruhsatsız işletilen madende 23 Şubat'ta kaçak çalışan Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığı, daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında göçüğün meydana geldiği iddia edilmişti.