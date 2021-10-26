Kaçak mazot üreten fabrikaya baskın

Adana'da daha önce üretim lisansı iptal edilip mühürlenen bir madeni yağ geri dönüşüm tesisinin kaçak olarak faaliyete geçirilip, sanayiden toplanan atık yağların, söz konusu tesiste inceltip, 'on numara yağ' olarak da bilinen mazota dönüştürülerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Polis, fabrikaya şok bir baskın düzenleyip, depo ve kamyon kasasındaki plastik varillerde 64 bin 242 litre 'kaçak mazot' ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.

ON NUMARA YAĞ ÜRETİMİ

Olay, merkez ilçe Sarıçam'da yer alan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yaşar Doğu Caddesi üzerinde yer alan bir madeni yağ geri dönüşüm tesisinde kaçak olarak 'on numara yağ' üretilip, 'kaçak mazot' olarak piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçti.

LİSANSI İPTAL EDİLMİŞ

Sanayideki atık motor ve hidrolik yağlarla yanık ve işlenmemiş ham yağların toplanıp, sonrasında tesiste inceltilerek, 'on numara yağ' üretildiği tespit edilirken, fabrikanın da daha önce üretim lisansı iptal edilip mühürlendiği, ancak kaçak olarak faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisine de ulaşıldı. Polis, söz konusu işletmeye şok bir baskın düzenledi. Depo ve kamyon kasasındaki plastik varillerde tam 64 bin 242 litre 'kaçak mazot' ele geçirdi. İşletme sahibi F.S. de gözaltına alındı.

10 NUMARA YAĞ NEDİR?

On numara yağ olarak isimlendirilen madeni yağ, atık motor ve hidrolik yağlarla yanık ve işlenmemiş ham yağlardan oluşuyor. 'On numara yağ', oldukça düşük akışkanlığı olan bir tür madeni yağ olarak da öne çıkıyor. Motorin yanıcı değilken, bu yağ yanıcı özelliğiyle dikkat çekiyor. Mazot fiyatlarından daha ucuz olduğu için başta otobüsçülerin yanı sıra kamyon ve TIR şoförleri tarafından yoğun olarak kullanılıyor.