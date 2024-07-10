Kaçak midye avcısını midyelerle yakaladılar

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; gece saat 04.10 sıralarında Sarıyer İlçesi Emirgan Sahili'nden kaçak yolla avlanan midyelerin çıkarıldığını tespit etti. Midyeleri denizden çıkardığı tespit edilen B.Ö. isimli bir kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık bir ton ağırlığında 45 çuval midye muhafaza altına alındı. Midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri için tekrardan denize bırakıldı. Gözaltına alınan B.Ö. isimli kişiye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 26 bin 242 lira cezai işlem uygulandı.