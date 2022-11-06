“Kaçak Muayenehane” baskını… Emekli doktor gözaltına alındı…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Güneşli Mahallesi'ndeki bir adresin "Kaçak Muayenehane" olarak kullanıldığını tespit etti ve Bağcılar İlçe Sağlık Ekipleri ile birlikte adrese baskın düzenledi.

Adreste bulunan odaların "Büro Odası" ve "Muayenehane Odası" olarak tasarlandığı ve muayene yapılan odalarda kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ve aletin olduğu tespit edildi. Adreste bulunan ve emekli doktor olduğu belirlenen M.G. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen adres Bağcılar İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi. "Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan M.G. isimli emekli doktor adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.