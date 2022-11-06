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Giriş Tarihi: 6.11.2022 13:31 Son Güncelleme: 6.11.2022 13:31

“Kaçak Muayenehane” baskını… Emekli doktor gözaltına alındı…

İstanbul’da “Kaçak Muayenehane” olarak faaliyet yürütülen adrese baskın yapıldı. Çok sayıda cihaz ve aletin olduğu adreste faaliyet yürüten emekli doktor, usulsüzlüğü ortaya çıkaran Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Kaçak Muayenehane” baskını… Emekli doktor gözaltına alındı…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Güneşli Mahallesi'ndeki bir adresin "Kaçak Muayenehane" olarak kullanıldığını tespit etti ve Bağcılar İlçe Sağlık Ekipleri ile birlikte adrese baskın düzenledi.

Adreste bulunan odaların "Büro Odası" ve "Muayenehane Odası" olarak tasarlandığı ve muayene yapılan odalarda kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ve aletin olduğu tespit edildi. Adreste bulunan ve emekli doktor olduğu belirlenen M.G. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen adres Bağcılar İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi. "Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan M.G. isimli emekli doktor adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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“Kaçak Muayenehane” baskını… Emekli doktor gözaltına alındı…
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