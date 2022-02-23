Kaçak pırlanta operasyonu... Piyasa değeri 10 milyon lira...

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki "Kaçak Mücevher" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Uçakla İstanbul'a gelen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ülkemize giriş yapmak isteyen İran uyruklu S.M.A.'nın hareketlerinden şüphelenen polisler, S.M.A.'yı durdurdu. Şüphelinin bagajı X-Ray Cihazı ile kontrol edildi. Bagaj içerisinde bulunan şampuan kutularında yoğunluklar tespit edildi. Şampuan kutuları açıldı ve içerisinden; 19 parça halinde kilitli poşetlere yerleştirilmiş 365,80 gram ağırlığında kaçak pırlanta çıktı. Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Operasyonda ele geçirilen kaçak pırlantaların piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu ifade edildi.