Kaçak salep toplayan 10 kişiye 4 milyon ceza

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, nisan ve mayıs aylarında il dışından gelip salep yumrusu toplandığı duyumları üzerine, vatandaşları biyolojik kaçakçılık konularında bilgilendirdi. Vatandaşlar da kaçak salep yumrusu toplayanları ihbar etti. Bu ihbarlarla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, Pertek ve Mazgirt ilçesi kırsalında, biyolojik çeşitliliği tahrip eden 10 kişiye toplam 3 milyon 871 bin 410 TL idari para cezası kesti. 46 kilogram salep yumrusuna da doğaya yeniden kazandırılmak üzere el konuldu.