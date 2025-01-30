Kaçak seruma operasyon

Adana'da iki adrese eşzamanlı operasyon düzenleyen polis, 172 kaçak serum ve 6 bin 80 serum ampulü ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamet ve işyerinde çok sayıda tıbbi malzemenin bulunduğu ihbarını aldı. KOM ekipleri, söz konusu adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Polis, yaptığı şok baskında 6 bin 80 kaçak serum ampulü, 172 kaçak serum ele geçirdi. Ekipler, adreslerdeki 3 kişiyi, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçlamasıyla gözaltına aldı.