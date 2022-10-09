İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eyüpsultan'da kaçak sigara imal edilmekte kullanılan bir depoya ve şüphelilerin kullandığı bir araca operasyon yapıldı.

Kaçak sigara deposuna operasyon: 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video

Operasyonda Y.E. ile A.T. adlı iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak sigara fabrikasına dönüştürdükleri depoda yapılan arama ve kontrollerde sigara imalathanesi ile 2 bin 40 kilogram kaçak tütün, 4 milyon 200 bin adet makaron, 12 bin 500 paket kaçak sigara ile 218 bin boş kutu ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ele geçirilen malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.