Kaçak sigara için baskın yapılan evden cephanelik çıktı

Adana polisinin bir eve kaçak sigara ürünleri almak için yaptığı baskında evde el bombası, 27 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 106 kılıç ve bıçak ele geçirildi.

OPERASYON DÜZENLEDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği bir evde kaçak sigara ürünleri bulunduğu bilgisine ulaştı. KOM ekipleri, bu istihbaratın üzerine merkez Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesindeki söz konusu adrese baskın düzenledi.

EL BOMBASI ÇIKTI

Ev sahibini gözaltına alan polis evde yaptığı aramada1 fünyesiz içi dolu el bombası, 27 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 15 tabanca ve tüfek şarjörü, bin 560 değişik çaplarda fişek, 106 kapsam dışı kılıç ve bıçak, 1 elektrikli sigara dolum makinası, 130 kilo kıyılmış tütün, 200 doldurulmuş sigara, 30 bin kaçak makaron, ve 50 bin kaçak sigara paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçirildi.