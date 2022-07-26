Kaçak sigara imalathanesine baskın!

Kocaeli Gebze İlçesinde, bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara üretimi ve satışı yapıldığına dair duyumlar alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen iş yeri ve ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 439 bin boş makaron, 56 bin 780 dolu makaron, 3 komprösör, 2 sigara dolum makinesi, 40 sökülmüş bandrol, 250 gr nargile tütünü, 20 elektronik sigara likiti ve 58 kilogram bandrölsüz paketlenmiş tütün ele geçirdi. Olayla ilgili ev ve iş yeri sahibi olan F.Y gözaltına alınarak emniyete götürülürken, şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.