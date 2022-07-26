Haberler Yaşam Haberleri Kaçak sigara imalathanesine baskın!
Giriş Tarihi: 26.7.2022 08:59 Son Güncelleme: 26.7.2022 09:22

Kaçak sigara imalathanesine baskın!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Gebze İlçesinde, gümrük kaçağı malzemeler ile kaçak sigara üretimi yapan bir iş yerine baskın düzenlendi. İş yerinde ve  iş yeri sahibi şüphelinin evinde binlerce boş ve dolu makaron ile tütün ve sigara imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Kaçak sigara imalathanesine baskın!

Kocaeli Gebze İlçesinde, bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara üretimi ve satışı yapıldığına dair duyumlar alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen iş yeri ve ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 439 bin boş makaron, 56 bin 780 dolu makaron, 3 komprösör, 2 sigara dolum makinesi, 40 sökülmüş bandrol, 250 gr nargile tütünü, 20 elektronik sigara likiti ve 58 kilogram bandrölsüz paketlenmiş tütün ele geçirdi. Olayla ilgili ev ve iş yeri sahibi olan F.Y gözaltına alınarak emniyete götürülürken, şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı’nı takipten çıkmasının sebebini açıkladı: O cümlesi zoruma gitti!
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! NATO, Tahran Zirvesi, Tahıl Koridoru, 2023 seçimleri...
SON DAKİKA: Söke’de gece görüşlü helikopterler müdahaleye başladı
YKS tercih kılavuzu 2022 ÖSYM ile yayında! Bu sene üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman? YKS tercih robotu YÖK Atlas
Maaş farkları ne zaman yatacak, yattı mı? 2022 Temmuz SSK ve BAĞKUR memur emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?
YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları 2022 listesi! ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Son dakika: Son dakika: Selahattin Demirtaş'ı yalanını PKK itirafçısı çürüttü! Kandil'den emir aldı sokak çağrısı yaptı
Aile Destek Programı başvuru tarihleri! E devlet ile 2022 Aile Destek Program/Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2022 | Lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zaman? MEB ile boş kontenjanlar ve nakil tarihleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak sigara imalathanesine baskın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA