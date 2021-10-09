Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaçak sigara imalathanesine operasyon: 1 gözaltı
Giriş Tarihi: 9.10.2021 14:37 Son Güncelleme: 9.10.2021 14:44

Kaçak sigara imalathanesine operasyon: 1 gözaltı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Kaçak sigara imalathanesine operasyon: 1 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda 5 milyon 150 bin boş ve 25 bin doldurulmuş makaron, 50 kilogram açık tütün, bandrolsüz tütün, 645 cinsel içerikli çikolata, 6 dolum makinesi ve bin 500 bandrol ele geçirildi. olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde ki bir adreste kaçak sigara imalatı yapıldığının bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sırasında adreste yapılan aramada 5 milyon 150 bin boş ve 25 bin doldurulmuş makaron, 50 kilogram açık tütün, bandrolsüz tütün, 645 cinsel içerikli çikolata, 6 dolum makinesi ve bin 500 bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili T.E. isimli bir kişi gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak sigara imalathanesine operasyon: 1 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA