Kaçak sigara imalathanesine operasyon: 1 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde ki bir adreste kaçak sigara imalatı yapıldığının bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sırasında adreste yapılan aramada 5 milyon 150 bin boş ve 25 bin doldurulmuş makaron, 50 kilogram açık tütün, bandrolsüz tütün, 645 cinsel içerikli çikolata, 6 dolum makinesi ve bin 500 bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili T.E. isimli bir kişi gözaltına alındı.