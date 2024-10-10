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Giriş Tarihi: 10.10.2024 12:12 Son Güncelleme: 10.10.2024 12:25

Kaçak sigara operasyonu… Satamadan yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 65 kilogram kaçak kıyılmış tütün ve bin 600 doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Kaçak sigara operasyonu… Satamadan yakalandı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi Kartal Tepe Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak sigara ve kaçak tütün imalatı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. H.N. isimli bir kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda satılarak piyasaya sürülmeye hazırlanan 65 kilogram kaçak kıyılmış tütün, bin 600 doldurulmuş kaçak sigara, 25 bin 600 boş sigara ve kaçak sigara üretiminde kullanılan 15 makine ele geçirildi. Ruhsatsız olan iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

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Kaçak sigara operasyonu… Satamadan yakalandı
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