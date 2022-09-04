Haberler Yaşam Haberleri Kaçak taraftara 200 bin lira ceza! Usülsüz seyirci girişi 200 bin lira ceza aldırdı
Giriş Tarihi: 4.9.2022 11:00 Son Güncelleme: 4.9.2022 11:25

Kaçak taraftara 200 bin lira ceza! Usülsüz seyirci girişi 200 bin lira ceza aldırdı

TFF Denetmenleri, Süper Lig’de Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta taraftarlara “Passolig” denetimi yaptı. Bazı taraftarların Passolig’i olmadığı ve stada usulsüz giriş yaptıkları tespit edildi. TFF Disiplin Kurulu tarafından Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne “Usülsüz Seyirci Girişi” nedeniyle 200 bin lira para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kaçak taraftara 200 bin lira ceza! Usülsüz seyirci girişi 200 bin lira ceza aldırdı

Spor Toto Süper Lig'in Dördüncü Haftası'nda İstanbul'da Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Denetmenleri tribünleri ve taraftarları denetledi. TFF Denetmenleri, Vodafone Park Stadı'nda 29 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.45'te oynanan futbol müsabakasında tribünlerdeki taraftarlara "Passolig" ve bilet kontrolü yaptı. Denetlenen bazı taraftarların Passolig'i olmadığı ve Vodafone Park Stadı'na usulsüz giriş yaptıkları tespit edildi. Usülsüz girişler tutanak altına alındı. Konu TFF Disiplin Kurulu'na aktarıldı ve değerlendirmeye alındı. İddialara göre; Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne "Usülsüz Seyirci Girişi" nedeniyle 200 bin liralık para cezası kesildi.

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Kaçak taraftara 200 bin lira ceza! Usülsüz seyirci girişi 200 bin lira ceza aldırdı
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