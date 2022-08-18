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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Kaçak tütün aldıkları evde kardeşine kurşun yağdırdı

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde Muammer Tevfik A. (35) ile kardeşi Ahmet A. (33), dün saat 18.30 sıralarında yabancı uyruklu bir kişinin evine kaçak sigara almaya gitti. Evin içine giren abi kardeş bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muammer Tevfik A., belinden çıkardığı tabanca ile kardeşine kurşun yağdırdı. Kafasına 3, göğsüne 1 kurşun isabet eden Ahmet A., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından kaçan ağabey Muammer Tevfik A. ise her yerde aranıyor.

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Kaçak tütün aldıkları evde kardeşine kurşun yağdırdı
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