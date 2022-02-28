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Giriş Tarihi: 28.2.2022 13:13

Kaçak tütün depolarına şok baskın

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kaçak tütün depolarına şok baskın

İstanbul’da Kağıthane ve Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan 4 ton kaçak tütün ve nargile ürünleri ele geçirildi. Satış dükkanları ile depoların sahibi 3 kişi gözaltına alındı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde tütüncü dükkanında kaçak sigara, tütün ürünleri ve kaçak nargile ürünlerinin olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından adresle ilişkili olduğu tespit edilen Kağıthane'de 1 depo, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde 1 dükkan ve 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan 4 ton 388 kilo kaçak tütün, 985 kilo nargile kömürü, 40 bin makaron, satıştan elde edilen 10 bin 315 lira, kaçak nargile tütünü, pres makinası ve sigara sarma makinası ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.D., R.T., ve M.N.K., "Kaçak Sigara İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin imha edileceği belirtildi.

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Kaçak tütün depolarına şok baskın
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