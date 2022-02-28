Kaçak tütün depolarına şok baskın

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde tütüncü dükkanında kaçak sigara, tütün ürünleri ve kaçak nargile ürünlerinin olduğunu tespit etti.
Yapılan çalışmaların ardından adresle ilişkili olduğu tespit edilen Kağıthane'de 1 depo, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde 1 dükkan ve 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan 4 ton 388 kilo kaçak tütün, 985 kilo nargile kömürü, 40 bin makaron, satıştan elde edilen 10 bin 315 lira, kaçak nargile tütünü, pres makinası ve sigara sarma makinası ele geçirildi.