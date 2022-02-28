Kaçak tütün depolarına şok baskın

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan 4 ton 388 kilo kaçak tütün, 985 kilo nargile kömürü, 40 bin makaron, satıştan elde edilen 10 bin 315 lira, kaçak nargile tütünü, pres makinası ve sigara sarma makinası ele geçirildi.