Haberler Yaşam Haberleri Kaçak tütün operasyonunda 309 kilogram tütün ele geçirildi
Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:34 Son Güncelleme: 23.12.2021 12:48

Kaçak tütün operasyonunda 309 kilogram tütün ele geçirildi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kaçak tütün operasyonunda 309 kilogram tütün ele geçirildi

Jandarma, bir ikamette kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapıldığı bilgisi alması üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 309 kilogram açık tütün ve 61 bin 450 makaron ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Güre Köyü'nde bir ikamette kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 309 kilogram açık tütün, 2 adet elektronik makaron doldurma makinesi ve 3 bin 15'i tütünle doldurulmuş toplamda 61 bin 450 bandrolsüz makaron ele geçirdi. Ayrıca, tespit edilen şüpheli M.Ç. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaçak tütün operasyonunda 309 kilogram tütün ele geçirildi
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