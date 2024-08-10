Kaçak yapılara ve kıyı işgaline geçit yok

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentin gerdanlığı olarak adlandırılan falezlerin kırılarak betona dönüştürülmesi ve kıyı işgallerine karşı net mesaj verdi. Milli Emlak Değerlendirme toplantısı sonrası konuşan Vali Şahin kaçak yapıların yıkılacağını söyledi. Şahin "Devlet ve hazine arazileri üzerinde yapılan işgal ve kaçak yapılarla ilgili taviz verilmeden gereken işlemleri yapacağız. Özellikle kıyı kesimindeki işgallerin önüne geçecek ve kamu arazisini işgal edenlerden geçmişe dönük işgaliye bedelini alacağız. Valiliğimizin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz daha yoğun ve koordineli bir şekilde çalışacak. Önceliğimiz kamu menfaati. Hiç kimsenin kamu arazisini izinsiz kullanmasına, işgal etmesine ve üzerine kaçak yapı kondurmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu hususta vatandaşımızı mağdur etmeden kamu arazilerimizi işgalden koruyacağız" dedi.