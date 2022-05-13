Kaçakçılar drone ile yakalandı

JANDARMADAN GÖÇMENLERE SU VE YEMEK

Jandarma karakoluna götürülen, yorgun, aç ve susuz olduğu belirlenen göçmenlere, burada jandarma ekipleri tarafından yardım eli uzatıldı. Düzensiz göçmenlerin su ve yemek ihtiyaçları jandarma tarafından karşılandı. Jandarma tarafından su ve yemek ihtiyaçları karşılanan göçmenler ise, 3 gündür dağlık alanda aç, susuz ve uykusuz olduklarını, jandarma ekipleri tarafından ihtiyaçlarının karşılandıklarını söyleyerek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.