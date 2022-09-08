Kaçakçılar uyuşturucudan kâse yaptı

Surıye'de kaçakçıların Captagon cinsi uyuşturucudan kâse yapıp yasadışı yollarla satmaya çalıştığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, ağırlığı 24 kilogramı bulan kâseler ele geçirildi. Yetkililer Captagon kâseleriyle ilgili başkent Şam'da bir adamın tutuklandığını bildirdi. Ancak uyuşturucunun nereye gönderilmesinin planlandığına dair bir bilgi verilmedi. Captagon kaçakçıları, uyuşturucuyu taşıyabilmek için son yıllarda, sahte portakal, içi boş nar ve çekirdeksiz zeytin gibi yöntemler kullanıyor. Bazı süs eşyalarına veya inşaat ekipmanlarının içine de uyuşturucu yerleştirildiği belirtildi.