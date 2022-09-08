Haberler Yaşam Haberleri Kaçakçılar uyuşturucudan kâse yaptı
Giriş Tarihi: 9.9.2022

Kaçakçılar uyuşturucudan kâse yaptı

Kaçakçılar uyuşturucudan kâse yaptı
Surıye'de kaçakçıların Captagon cinsi uyuşturucudan kâse yapıp yasadışı yollarla satmaya çalıştığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, ağırlığı 24 kilogramı bulan kâseler ele geçirildi. Yetkililer Captagon kâseleriyle ilgili başkent Şam'da bir adamın tutuklandığını bildirdi. Ancak uyuşturucunun nereye gönderilmesinin planlandığına dair bir bilgi verilmedi. Captagon kaçakçıları, uyuşturucuyu taşıyabilmek için son yıllarda, sahte portakal, içi boş nar ve çekirdeksiz zeytin gibi yöntemler kullanıyor. Bazı süs eşyalarına veya inşaat ekipmanlarının içine de uyuşturucu yerleştirildiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları nelerdir?
Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? 9 Eylül 2022 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: Yeni İngiltere Kralı Prens Charles!
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: Biz daha ölmedik, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın
Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye: Ne haddine! Sen CHP'den ihale alıyorsan eleştiririm
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: EYT sorununu çözeceğiz!
YKS ek tercih boş kontenjanları güncel liste 2022: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih boş kontenjanları ve 2-4 yıllık üniversite taban puanları
İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek! İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçakçılar uyuşturucudan kâse yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA