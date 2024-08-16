Seri operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmayan İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri bir operasyon daha düzenledi. Ülkemize kaçak yollarla getirildiği tespit edilen cep telefonu aksesuarlarının piyasaya sürüleceği tespit edildi. Satış yapılması planlanan iş yerlerine dağıtım yapıldığı tespit edilen ve Fatih İlçesi'nde bulunan dokuz depoya eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Beş kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde detaylı aramalar yapıldı.

ÇİN ÜZERİNDEN GETİRİLMİŞ

Dünyaca ünlü markalara ait piyasa değeri 750 milyon lira olan 286 bin 285 cep telefonu kılıfı, 3 bin 321 bluetooth kulaklık, 945 powerbank, bin 500 cep telefonu kartlığı,12 bin 832 başlık, kablo ve şarj setleri, bin 600 telefon çantası ve askısı, dünyaca ünlü markalara ait 900 etiket, 14 bin 790 cep telefonu dönüştürücü kablo olmak üzere toplamda 320 bin 973 gümrük kaçağı ve taklit elektronik ürün ele geçirildi. El konulan kaçak ve taklit elektronik ürünlerin Çin üzerinden ülkemize kaçak yollarla getirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Kaçakçılara 750 milyon liralık baskın… 9 depoda ele geçirildi