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Giriş Tarihi: 2.2.2023 10:29 Son Güncelleme: 2.2.2023 10:45

Kaçakçılara geçit yok

Adana’da kaçakçılık operasyonunda 8 bin 332 paket sigara ve çeşitli ürünler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kaçakçılara geçit yok

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik operasyonlar düzenledi. Bu kapsamda çeşitli adreslere baskın yapıldı. Ekipler ayrıca kurdukları güvenlik noktalarında şüphelendikleri araçları durdurdu. Baskın yapılan adresler ve durdurulan araçlarda dedektör köpek 'Liza' eşliğinde yaptığı aramalar sonucu toplamda 8 bin 32 paket kaçak sigara, 1 ton tütün, 3 bin 64 cinsel içerikli ürün, 50 cep telefonu, 40 elektronik sigara, 220 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaçakçılara geçit yok
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