Haberler Yaşam Haberleri Kaçakçılarla mücadele hız kesmeden devam ediyor
Giriş Tarihi: 22.2.2023 10:35 Son Güncelleme: 22.2.2023 11:21

Kaçakçılarla mücadele hız kesmeden devam ediyor

Kaçakçılar, Türkiye’ye yasadışı yollarla girişini sağladıkları tam 941 bin 892 paket kaçak sigara ve 85 adet cep telefonunu piyasaya sürmek istedi. Bir yandan yıkılan binaların enkazında kalan vatandaşlara yardım edip, diğer yandan da depremin yaralarının sarılmasında aktif bir rol üstlenen polis, buna rağmen kaçakçılara darbe üstüne darbe vurdu. Söz konusu olaylarla ilgili 3 kişi kıskıvrak yakalanırken malzemelere de el konuldu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kaçakçılarla mücadele hız kesmeden devam ediyor

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ardı ardına yaşanan deprem sonrasında kent genelinde yıkılan 11 binadaki arama-kurtarma çalışmalarına destek verirken, diğer yandan da depremin yaralarının sarılmasında aktif bir rol üstlendi. Polis, tüm bunları yaparken, kaçakçılar da depremi fırsata çevirdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Türkiye'ye yasadışı yollarla girişini sağladıkları toplam 941 bin 892 paket kaçak sigarayla 85 adet cep telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanan 3 kişi, alınan bir istihbarattan yola çıkan polis tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda ele geçirilen tuşlu cep telefonlarının, eski bir teknolojiye sahip olması; dinlemesi ve takip edilmesinin zor olduğu düşünüldüğü için suç örgütlerine satılmak istendiği öne sürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Kızılay nerede?' diyen Kılıçdaroğlu'na: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...
Depremzedelerden yüreklere dokunan davranış!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan "İlk sözleşmeleri imzaladık" diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor
CHP İzmir'de de 11 yıl kentsel dönüşümü engelledi! Vatandaşlar bu sözlerle tepki göstermişti: Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?
Hopursan da bopursan da
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
İnşaat işçisinin korkunç itirafları
Kâr büyük yardım küçük
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçakçılarla mücadele hız kesmeden devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA