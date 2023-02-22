Kaçakçılarla mücadele hız kesmeden devam ediyor

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ardı ardına yaşanan deprem sonrasında kent genelinde yıkılan 11 binadaki arama-kurtarma çalışmalarına destek verirken, diğer yandan da depremin yaralarının sarılmasında aktif bir rol üstlendi. Polis, tüm bunları yaparken, kaçakçılar da depremi fırsata çevirdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Türkiye'ye yasadışı yollarla girişini sağladıkları toplam 941 bin 892 paket kaçak sigarayla 85 adet cep telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanan 3 kişi, alınan bir istihbarattan yola çıkan polis tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda ele geçirilen tuşlu cep telefonlarının, eski bir teknolojiye sahip olması; dinlemesi ve takip edilmesinin zor olduğu düşünüldüğü için suç örgütlerine satılmak istendiği öne sürüldü.