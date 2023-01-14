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Giriş Tarihi: 14.1.2023 14:00

Kaçakçılardan ilginç yöntem! Yakalanmamak için cep telefonlarını yolculara dağıttılar

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 4 milyon 360 bin lira olan kaçak cep telefonu ve oyun konsolu ele geçirildi. Kaçak telefonları Türkiye’ye sokmak isteyen kişilerin kontrollerden kaçmak çok sayıda cep telefonunu uçaktaki diğer yolculara dağıttıkları ortaya çıktı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Kaçakçılardan ilginç yöntem! Yakalanmamak için cep telefonlarını yolculara dağıttılar

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan Gümrük İdaresi arasında yapılan istihbarat paylaşımı sonrası İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 4 milyon 360 bin lira olan kaçak cep telefonu ve oyun konsolu ele geçirildi. Yapılan istihbarat paylaşımı sonrası harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak bir uçağı takibe aldı.

TELEFONLARI YOLCULARA DAĞITTILAR

Şüpheli yolcuların uçaktayken üzerlerindeki çok sayıdaki cep telefonunu kontrollerden kaçırmak için başka yolculara dağıttığını tespit eden ekipler, yolcuların uçaktan inmeye başlamasının ardından şüpheli yolcuları yakın takibe aldı. Üzerlerindeki telefonları tanıdıkları diğer yolculara terminal içerisinde de birer ikişer dağıttıkları tespit edilen şüpheli yolculara, gümrük kontrol noktasında aramaya yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON 360 BİN TL

Yolcuların eşyalarında yapılan aramalarda popüler markaların en son çıkan modellerine ait olduğu tespit edilen 77 adet cep telefonu, 18 adet oyun konsolu ve 6 adet sanal gerçeklik gözlüğü ele geçirildi. Piyasa değerinin 4 milyon 360 bin lira olduğu belirlenen kaçak eşyaya el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Kaçakçılardan ilginç yöntem! Yakalanmamak için cep telefonlarını yolculara dağıttılar
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