Kaçakçılardan ilginç yöntem! Yakalanmamak için cep telefonlarını yolculara dağıttılar

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan Gümrük İdaresi arasında yapılan istihbarat paylaşımı sonrası İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 4 milyon 360 bin lira olan kaçak cep telefonu ve oyun konsolu ele geçirildi. Yapılan istihbarat paylaşımı sonrası harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak bir uçağı takibe aldı.