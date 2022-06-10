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Giriş Tarihi: 10.6.2022 09:53 Son Güncelleme: 10.6.2022 09:56

Kaçakçılık çetesine operasyon: 13 kişi aranıyor

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Kaçakçılık çetesine operasyon: 13 kişi aranıyor

İstanbul’da kaçak alkol üretimi dağıtımı yapan çeteye dev operasyon düzenlendi. Kasım ayından bu yana düzenlenen 6 ayrı operasyonda 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca bugün aranan 13 şüpheliyi yakalamak için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da kaçak alkol üretimi yapılan ve dağıtımı yapılan çeteye dev operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ekiplerince kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık yaptığı değerlendirilen organize bir suç örgütüne yönelik geçtiğimiz Kasım ayında başlatılan soruşturma dosyası kapsamında tespit edilen 11 şüpheliye ait 16 gsm numarası incelmeye alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda toplam 18 şüpheli tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Ekiplerin yaptığı 6 ayrı operasyonda yakalanan 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu sabah organize suç örgütüyle ilişkili 13 şüpheliyi yakalamak için 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Kaçakçılık çetesine operasyon: 13 kişi aranıyor
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