Kaçakçılık çetesine operasyon: 13 kişi aranıyor

İstanbul'da kaçak alkol üretimi yapılan ve dağıtımı yapılan çeteye dev operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ekiplerince kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.
Kaçakçılık yaptığı değerlendirilen organize bir suç örgütüne yönelik geçtiğimiz Kasım ayında başlatılan soruşturma dosyası kapsamında tespit edilen 11 şüpheliye ait 16 gsm numarası incelmeye alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda toplam 18 şüpheli tespit edildi.
13 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI
Ekiplerin yaptığı 6 ayrı operasyonda yakalanan 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu sabah organize suç örgütüyle ilişkili 13 şüpheliyi yakalamak için 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.