Kaçakçılık polisinden sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sahte içki imal edip satanlara yönelik operasyonda bir imalathane, bir depo ve 4 evde arama yaptı.

Aramalarda 4 bin 466 boş şişe, 2 bin 845 fotokopiyle çoğaltılmış TAPDK bandrolü, 412 şişe sahte içki, bidonlara konulmuş 80 litre sahte içki, 3 bin 100 etiket, 450 şişe kapağı, içki üretiminde kullanılan aroma ve malzemeler ele geçirildi. Ayrıca 170,2 gram metamfetamin, 2,64 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler de bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ö, A.A. ve M.B. tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla diğerleri serbest bırakıldı.