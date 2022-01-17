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Giriş Tarihi: 17.1.2022 16:30 Son Güncelleme: 17.1.2022 16:35

Kaçakçılık polisinden sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kaçakçılık polisinden sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sahte içki imal edip satanlara yönelik operasyonda bir imalathane, bir depo ve 4 evde arama yaptı.

Aramalarda 4 bin 466 boş şişe, 2 bin 845 fotokopiyle çoğaltılmış TAPDK bandrolü, 412 şişe sahte içki, bidonlara konulmuş 80 litre sahte içki, 3 bin 100 etiket, 450 şişe kapağı, içki üretiminde kullanılan aroma ve malzemeler ele geçirildi. Ayrıca 170,2 gram metamfetamin, 2,64 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler de bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ö, A.A. ve M.B. tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla diğerleri serbest bırakıldı.

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Kaçakçılık polisinden sahte içki operasyonu: 7 gözaltı
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