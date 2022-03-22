Kaçan araçtan yola el bombası atıldı

Hatay Dörtyol ilçesinde polis şüphelendiği bir aracı durdurmak isteyerek dur ihtarında bulundu. Dur ihtarında bulunulan araç olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ile yaşanan kovalamacada bir poşetin içende yol kenarına kaçan araçtan el bombası atıldı. Kısa bir kovalamacanın ardından araçta bulunan 2 kişi yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 21,7 gram eroin, 12 adet kabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmayı genişleten polis olayla ilgili bağlantıları olduğu belirlediği Y.R, A.Ç.B, S.B, Ö.G. ve A.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve evlerinin eklentilerinde yapılan aramada ise 49 adet MG3 fişeği, 1 adet 12,7 uçaksavar, 2 adet Kanas fişeği, 1 adet 7.62x39 Kaleşnikof fişeği, 2 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası, 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.