Kaçan araçtan yola el bombası atıldı

Hatay Dörtyol ilçesinde polis şüphelendiği bir aracı durdurmak isteyerek dur ihtarında bulundu. Dur ihtarında bulunulan araç olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ile yaşanan kovalamacada bir poşetin içende yol kenarına kaçan araçtan el bombası atıldı. Kısa bir kovalamacanın ardından araçta bulunan 2 kişi yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 21,7 gram eroin, 12 adet kabanca fişeği ele geçirildi.