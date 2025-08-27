Kaçan eşeğin ipi boynuna dolanınca öldü

Elazığ'da yaşayan 7 yaşındaki Meryem Doğan, suya götürmek için çıkardığı eşeğin ipinin boynuna dolanması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Olay, 4 gün önce merkeze bağlı Yürekli köyünde meydana geldi. Meryem Doğan, dedesinin isteği üzerine eşeği suya götürmek istedi. Ancak eşek bir anda kaçmaya başladı. Bu sırada eşeğe bağlı olan ip Meryem'in boynuna dolandı. Kaçan eşek, küçük kızı yaklaşık 800 metre boyunca sürükledi. Küçük çocuk, evlerinin önüne kadar sürüklendikten sonra fark edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Meryem Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.