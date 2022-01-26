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Giriş Tarihi: 27.1.2022

Kaçan eşini değil papağanını istedi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kaçan eşini değil papağanını istedi

6 yıllık eşi Hatice Yıldız’ın internetten tanıştığı Murat Güneri’ye kaçtığını söyleyen Selahattin Yıldız, atv’de yayınlanan Esra Erol’un programına başvurdu. Yıldız, “Eşimi istemiyorum. Paşa’yı getirsin yeter” dedi

Atv'de yayınlanan Esra Erol'un programına başvuran 36 yaşındaki Selahattin Yıldız, 6 yıllık eşi Hatice Yıldız'ın internetten tanıştığı Murat Güneri'ye kaçtığını belirterek yardım istedi. Eşini artık istemediği söyleyen Selahattin Yıldız, "Çok sevdiğim papağanım Paşa'yı geri getirsin" dedi. Selahattin Yıldız ile 6 yıllık evli olan Hatice Yıldız, 2 Haziran 2021'de internetten tanıştığı Murat Güneri'ye kaçtı. Hatice Yıldız, evde bulunan "Paşa" isimli papağan, 6 muhabbet kuşu ile bir kanaryayı da yanına alarak kayıplara karıştı. O günden beri karısından haber alamayan Selahattin Yıldız, atv'de yayınlanan Esra Erol'un programına katıldı. Karısından boşanmak isteyen Yıldız, çok sevdiği papağanı Paşa'ya kavuşmak için yardım istedi. Selahattin Yıldız, "Eşim 7 ay önce internetten tanıştığı Murat Güneri'ye kaçtı. Giderken papağanım ile birlikte 7 kuşu da götürdü. Papağanım Paşa'yı canımdan çok seviyorum. Papağanım dönsün, eşimi istemiyorum. Boşanmak istiyorum" diye konuştu.



'BABACIK' DEMİYOR ARTIK
Karısı Hatice'yi artık gözden çıkardığını anlatan Selahattin Yıldız, "Hatice benim için kıymetli değil" dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Hatice Yıldız ise "Murat Güneri ile birlikte yaşıyorum. Bir ilişkim var. Evden giderken kuşları da aldım. Selahattin'den bir an önce boşanmak istiyorum. Kendini bir kuş için orada rezil ediyorsun. Papağanı da vermiyorum. Selahattin papağana bakamaz. Papağanım burada çok mutlu. Evimiz sıcacık. Selahattin'in evi çok rutubetli ve soğuk. O evde ölür. Papağan babasını çoktan unuttu. Artık 'Babacık' bile demiyor. Selahattin ile yaşarken evde kömür yoktu, üşüyorduk. Bana kıyafet almıyordu. Murat ile gayet mutluyum" dedi.

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Kaçan eşini değil papağanını istedi
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