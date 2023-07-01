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Giriş Tarihi: 1.7.2023 18:01 Son Güncelleme: 1.7.2023 18:18

Kaçan kurbanlık camiye girdi! Cemaat camide kurbanlık kovaladı

Kütahya'da kaçan kurbanlık koyun camiye girdi. Kısa süreli şok yaşayan cami cemaatinin kurbanlıkla imtihanı ilginç görüntüler oluşturdu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kaçan kurbanlık camiye girdi! Cemaat camide kurbanlık kovaladı

Kütahya'nın merkez Gaybiefendi Mahallesi'nde kesilmekten son anda kurtulan kurbanlık koyun kaçtı. Sahiplerinin peşine düşerek kovaladığı koyun mahalle camisi'ne girdi.

Namaz sırasında kurbanlık koyunun cami içerisinde dolaştığını gören cemaat kısa süreli şok yaşadı. Daha sonra cami içerisinde kurbanlık koyunu yakalama işine cami cemaati de girişti. Cami içerisinde bir o tarafa bir bu tarafa koşan kurbanlık koyun güçlükle yakalandı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

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Kaçan kurbanlık camiye girdi! Cemaat camide kurbanlık kovaladı
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