Kaçan kurbanlık camiye girdi! Cemaat camide kurbanlık kovaladı

Kütahya'nın merkez Gaybiefendi Mahallesi'nde kesilmekten son anda kurtulan kurbanlık koyun kaçtı. Sahiplerinin peşine düşerek kovaladığı koyun mahalle camisi'ne girdi.

Namaz sırasında kurbanlık koyunun cami içerisinde dolaştığını gören cemaat kısa süreli şok yaşadı. Daha sonra cami içerisinde kurbanlık koyunu yakalama işine cami cemaati de girişti. Cami içerisinde bir o tarafa bir bu tarafa koşan kurbanlık koyun güçlükle yakalandı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar ilginç görüntüler oluşturdu.