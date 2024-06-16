Kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı

Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik sürerken kaçan kurbanlıklar da cadde ve sokaklarda hareketli anlara sebep oldu. Bağcılar Kocasinan Malazgirt Caddesinde kamyonetin kasasından atlayan kurbanlık boğa 2 saat trafiğini birbirine kattı. Boğa kendini yakalamak isteyenlere karşı boynuz darbeleriyle savunurken vatandaşlar yaralanma tehlikesi yaşadı. Zabıta ekipleri uzun uğraşların ardından boğayı yakalayarak sahibine teslim etti. Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde de kurban pazarından satın alınan boğa, araca bindirilirken kaçtı. 1 saat boyunca yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle bayıltılarak sahibine teslim edildi.