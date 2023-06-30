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Giriş Tarihi: 30.6.2023

Kaçan topu almak için Kızılırmak’a giren 3 çocuk boğuldu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kaçan topu almak için Kızılırmak’a giren 3 çocuk boğuldu
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Irak uyruklu H.S.H. (15), H.M.H. (16) ve O.M. (15) oynadıkları topun kaçtığı Kızılırmak'a girdi. Topu almak isteyen çocuklar akıntıya kapılarak kayboldu. 3 çocuğun cesedi sualtı arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Konya'nın Halkapınar ilçesi İvriz Mahallesi'nde Omar Hacdavut (23) su kanalına düştü. Onu kurtarmak için Hasan (22) ve Süleyman Hacdavut (20) da suya girdi. Hasan Hacdavut kurtarılıp hastaneye kaldırılırken Omar ve Süleyman Hacdavut hayatını kaybetti. Diyarbakır'da Laser Balaban (23), serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu. Şanlıurfa Akçakale'de ise sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Yusuf Yeşildağ öldü.

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Kaçan topu almak için Kızılırmak’a giren 3 çocuk boğuldu
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