Kaçarken dengesini kaybedip düşen hırsıza öldüren dayak

Bu sırada evde bulunan Muhammed S. (21), kendisinden yardım isteyen gence cep telefonunu verince olanlar oldu. Telefonu alan Sultan Elmusa kullanıyormuş gibi yaptığı sırada kaçmaya çalıştı. Muhammed S. ile evde bulunan ağabeyi İbrahim S. (26) ve baba Yusuf S. (47), kaçmaya çalışan Sultan Elmusa'yıi yakalamak için uğraştı.