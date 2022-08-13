Kaçarken dengesini kaybedip düşen hırsıza öldüren dayak

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre göre 26 yaşındaki Sultan Elmusa, tanımadığı bir evin kapısını çalarak birini arayacağını söyleyerek cep telefonu kullanmak istedi.
Bu sırada evde bulunan Muhammed S. (21), kendisinden yardım isteyen gence cep telefonunu verince olanlar oldu. Telefonu alan Sultan Elmusa kullanıyormuş gibi yaptığı sırada kaçmaya çalıştı. Muhammed S. ile evde bulunan ağabeyi İbrahim S. (26) ve baba Yusuf S. (47), kaçmaya çalışan Sultan Elmusa'yıi yakalamak için uğraştı.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Boynunda kırık oluşan ve göğüsten aşağısı felç olan Sultan Elmusa, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Çalışmalar sonucunda Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaya karışan şahısların Muhammed S., İbrahim S. ve Yusuf S.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şahıslar ifadelerinin alınması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Muhammed S. ve İbrahim S. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yusuf S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.