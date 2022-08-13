Haberler Yaşam Haberleri Kaçarken dengesini kaybedip düşen hırsıza öldüren dayak
Giriş Tarihi: 13.8.2022 10:23

Kaçarken dengesini kaybedip düşen hırsıza öldüren dayak

İstanbul Kağıthane’de birisine telefon etmem lazım deyip aldığı cep telefonu ile kaçan hırsız dengesini kaybedip park halinde olan bir araca çarptı. Hızla yere düşen gencin boynu kırıldı. O sırada cep telefonu aldığı kişiler peşinden gelip dakikalarca darp etti. Hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Sultan Elmusa 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kaçarken dengesini kaybedip düşen hırsıza öldüren dayak

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre göre 26 yaşındaki Sultan Elmusa, tanımadığı bir evin kapısını çalarak birini arayacağını söyleyerek cep telefonu kullanmak istedi.

Bu sırada evde bulunan Muhammed S. (21), kendisinden yardım isteyen gence cep telefonunu verince olanlar oldu. Telefonu alan Sultan Elmusa kullanıyormuş gibi yaptığı sırada kaçmaya çalıştı. Muhammed S. ile evde bulunan ağabeyi İbrahim S. (26) ve baba Yusuf S. (47), kaçmaya çalışan Sultan Elmusa'yıi yakalamak için uğraştı.

Burada yaşanan arbededen kaçan şahıs, sokak içerisinde koştuğu sırada dengesini kaybederek park halindeki araca kafasını çarpıp yere düştü. Arkadan gelenlerde onu yerde öldüresiye darp etti. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans genci hemen hastaneye götürdü.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Boynunda kırık oluşan ve göğüsten aşağısı felç olan Sultan Elmusa, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Çalışmalar sonucunda Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaya karışan şahısların Muhammed S., İbrahim S. ve Yusuf S.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şahıslar ifadelerinin alınması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Muhammed S. ve İbrahim S. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yusuf S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçarken dengesini kaybedip düşen hırsıza öldüren dayak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA