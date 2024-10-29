Haberler Yaşam Haberleri KAÇEP’ ten Cumhuriyet Bayramı’nda Şehit Fırat Çakıroğlu Kütüphanesi’ne anlamlı bağış
Giriş Tarihi: 29.10.2024 09:29 Son Güncelleme: 29.10.2024 10:07

KAÇEP’ ten Cumhuriyet Bayramı’nda Şehit Fırat Çakıroğlu Kütüphanesi’ne anlamlı bağış

Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları kapsamında, MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığı (KAÇEP) tarafından, Üzümlü Ortaokulu’nda yer alan Şehit Fırat Çakıroğlu Kütüphanesi’ne anlamlı bir bağış gerçekleştirildi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
KAÇEP’ ten Cumhuriyet Bayramı’nda Şehit Fırat Çakıroğlu Kütüphanesi’ne anlamlı bağış

KAÇEP Başkanı Av. Şeyda Nur Adıgüzel Sarıgül ve yönetimi, öğrencilerle bir araya gelerek Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutlarken, aynı zamanda kütüphaneye kazandırılan kitaplarla öğrencilerin bilgiye erişimlerini desteklemeyi hedeflediklerini belirttiler. Törene katılan KAÇEP Başkanı Av. Şeyda Nur Adıgüzel Sarıgül, Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmanın ve geleceğe taşımada eğitimin önemine vurgu yaparak, "Gençlerimizle birlikte, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyet'in aydınlık yolunu daha fazla kitapla desteklemek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Öğrencilerle sohbet eden KAÇEP Başkanı Av. Şeyda Nur Adıgüzel Sarıgül ve yönetimi, onlara Cumhuriyet'in kazanımları hatırlatarak, genç nesillere yönelik bu tür anlamlı desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladılar.

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KAÇEP’ ten Cumhuriyet Bayramı’nda Şehit Fırat Çakıroğlu Kütüphanesi’ne anlamlı bağış
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