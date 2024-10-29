KAÇEP’ ten Cumhuriyet Bayramı’nda Şehit Fırat Çakıroğlu Kütüphanesi’ne anlamlı bağış

KAÇEP Başkanı Av. Şeyda Nur Adıgüzel Sarıgül ve yönetimi, öğrencilerle bir araya gelerek Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutlarken, aynı zamanda kütüphaneye kazandırılan kitaplarla öğrencilerin bilgiye erişimlerini desteklemeyi hedeflediklerini belirttiler. Törene katılan KAÇEP Başkanı Av. Şeyda Nur Adıgüzel Sarıgül, Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmanın ve geleceğe taşımada eğitimin önemine vurgu yaparak, "Gençlerimizle birlikte, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyet'in aydınlık yolunu daha fazla kitapla desteklemek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Öğrencilerle sohbet eden KAÇEP Başkanı Av. Şeyda Nur Adıgüzel Sarıgül ve yönetimi, onlara Cumhuriyet'in kazanımları hatırlatarak, genç nesillere yönelik bu tür anlamlı desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladılar.