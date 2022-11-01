Kaçırdığı kadının eşi ve ailesi infaz etmiş

İstanbul Şişli'de önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Muhammet Tek'i (38) kurşun yağmuruna tutarak öldüren ve araçtaki Birivan K.'yı (22) kaçıran saldırganların, kadının kocası Emrullah K. (26) ve 2 akrabası olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre bir süre önce evden kaçan Birivan K., Tek ile yaşamaya başladı. Eşinin Tek ile yaşadığını öğrenen Emrullah K. ise ikilinin izini buldu. Emrullah K. önceki akşam 2 akrabası ile birlikte Tek'in kullandığı otomobilin önünü kesip, Tek'i kurşun yağmuruna tutarak öldürüp, Birivan K.'yı aracına alıp kaçmıştı. Polis, Emrullah K.'yı Sultanbeyli'de bir evde olduğu belirleyerek operasyon yaptı. Birivan K. kurtarılırken, Emrullah K. ve 2 akrabası gözaltına alındı. Bu arada Tek'in terör örgütü DEAŞ üyeliğinden kaydı olduğu, Emrullah K.'nın ise yine DEAŞ üyeliğinden arandığı öğrenildi. Tek'in ağabeyi S. Tek, kardeşinin Sultanbeyli'de bisiklet tamirciliği yaptığını, 2'si kız üç yeğeninin yetim kaldığını söyledi.